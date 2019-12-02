Единую государственную информсистему обращения с опасными отходами опробуют в Татарстане

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Единую государственную информационную систему (ГИС) обращения с опасными отходами в России начнут внедрять в пилотном режиме в Татарстане. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель проектного офиса федерального оператора по обращению с отходами I-II классов - "РосРАО" Кирилл Шелученко.

По данным "РосРАО", ежегодно в России образуется примерно 400 тыс. тонн опасных отходов, при этом мощности для их переработки позволяют обезвредить только 1,5% из них. Одной из целей нацпроекта "Экология" является создание системы по обращению с опасными отходами.

"Пилотный вариант государственной информационной системы запускается в Татарстане. Идет разработка и внедрение. Уже через год-полтора мы увидим первые результаты и узнаем, сколько на самом деле у нас образуется отходов", - сказал Шелученко в ходе прошедшей в поселке Мирный Кировской области открытой дискуссии о создании комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности на базе объекта по уничтожению запасов химоружия "Марадыковский".

Исполнителем создания ГИС всей цепочки обращения с опасными отходами в России, которая должна быть создана до 30 сентября 2021 года, по итогам открытого конкурса выбрана компания "Большая тройка". Как пояснили в компании, предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой - от образования отходов до их переработки во вторичную продукцию. При построении новой системы будут перепроверены и обновлены данные об участниках рынка и объемах образования отходов. На основе этих данных планируется строить прогнозы, улучшать транспортировку и переработку.

Как рассказала ТАСС эксперт проектного офиса "Формирование единой государственной системы обращения с отходами I-II классов опасности" Госкорпорации "Росатом" Наталья Хижная, все предприятия, на которых образуются, а также перерабатываются опасные отходы, обязаны будут регистрироваться в ГИС и передавать информацию регоператору. Система позволит выявлять нарушения, учитывать опасные отходы и контролировать их движение в режиме реального времени, а также моделировать наилучшее размещение инфраструктуры. Отдельный модуль позволит вести договорную работу. Данные системы позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов.

В 2023 году запланировано создание четырех комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности мощностью до 50 тыс. тонн на базе объектов по ликвидации химоружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртии. К 2024 году планируется строительство еще трех предприятий. После этого доля обезвреженных отходов в общем объеме опасных отходов вырастет до 65%.