Диспансеризацию в Сахалинской области прошло более 40 процентов населения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Врачи Сахалинской области в этом году осмотрели в рамках проводимой в регионе диспансеризации более 200 тыс. островитян, что составило свыше 40% от всего населения Сахалина и Курил. Об этом сообщило в среду правительство региона.

"Более 200 тыс. сахалинцев и курильчан в 2019 году прошли диспансеризацию", - говорится в распространенном сообщении.

По информации правительства региона, медицинские осмотры выявили у жителей более 4 тыс. случаев заболеваний, среди которых болезни системы кровообращения, органов кровообращения и дыхания, сахарный диабет и злокачественные новообразования.

Как проинформировали ТАСС в областном Минздраве, сейчас у Сахалинской области самые худшие показатели смертности по онкологии - 85 место. Но в этом вопросе начинает появляться положительная динамика. К примеру, в прошлом году рак на ранних стадиях выявлялся в 48% случаев, а в этом году область приближается к 52%.

"Регулярные медицинские осмотры - это очень важная процедура, ведь результаты лечения многих заболеваний напрямую зависят от того, насколько своевременно была выявлена болезнь. Мы выделяем три группы: 73% осмотренных составляют островитяне с хроническими инфекционными заболеваниями, 12% - те, у кого есть один или несколько факторов риска неинфекционных заболеваний, еще 15 процентов - те, у кого нет отклонений по состоянию здоровья", - рассказала ТАСС главный врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики Елена Столярова.

Совершенствование системы здравоохранения в Сахалинской области ведется по нацпроекту "Здравоохранение". Все вопросы в этом направлении находятся на личном контроле губернатора региона Валерия Лимаренко. В 2019 году островными властями были введены дополнительные мероприятия для увеличения охвата жителей профилактическими осмотрами. Однако, как сообщили ТАСС в местном Минздраве, сравнить показатели этого года с прошлыми не получится, так как в регионе расширили список категорий граждан для прохождения диспансеризации.

Что было сделано

Ранее областные власти сообщали, что в этом году на переоснащение региональных медучреждений выделено 2,7 млрд рублей, закуплено 225 единиц техники, повышены зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, вдвое увеличен целевой набор в медицинские вузы.

С 1 апреля по инициативе врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко заработала горячая линия "1-300". Теперь по этому телефону можно получить даже талон на прием к стоматологу. С ноября жители региона начали получать при обращении в поликлиники консультации московских врачей по видеосвязи. В регионе появились врачи-вахтовики из других субъектов страны.

Введены дополнительные часы работы поликлиник, что позволило привлечь в медучреждения 15 тыс. человек. Еще 13 тыс. островитян были осмотрены в ходе проекта "Диспансеризация на колесах". Два передвижных комплекса с бригадами врачей - диагностический и рентгенологический - работали в микрорайонах Южно-Сахалинска, а затем и в других районах области.

Кроме того, в этом году на обследование сахалинцев и курильчан начали приглашать персонально при помощи автообзвонов.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.