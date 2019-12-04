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Минздрав Татарстана в 2020 году представит концепцию по геронтологической службе

По словам министра здравоохранения республики Марата Садыкова, в будущем пожилых пациентов станут принимать в специальных геронтологических кабинетах во всем регионе

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Татарстана готовит концепцию по геронтологической службе, которую намерено представить в будущем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

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"Мы готовим полную концепцию по геронтологической службе, которую представим в 2020 году. К этому вопросу необходимо подойти системно. С учетом того, что ожидаемая продолжительность жизни растет, у нас уже около 900 тыс. жителей старше 65 лет, [число] дойдет к 2020-2021 году до 1 млн. Это большой контингент, с которым мы должны выработать концепцию конкретного, системного подхода к пациентам", - сказал он.

По словам Садыкова, сейчас пациент приходит в поликлинику и попадает к терапевту по своему участку, а должен - в геронтологические кабинеты. "Это должны быть отдельные участки. Мы начали "пилотировать" это в 8-й поликлинике [Казани], результаты мы получим в конце 2019 года и выпустим концепцию", - уточнил он.

Федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.

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