Центр детской онкологии, гематологии и хирургии начнут строить в Татарстане в 2020 году

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Строительство центра детской онкологии, гематологии и хирургии на базе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Татарстане начнется в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

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"[Соответствующее] соглашение подписано между федеральным центром и республикой. Софинансирование - 52% федеральные [средства], 48% - республики. Проект готовый, дополнительный земельный участок отведен рядом с ДРКБ. Корпус начнут строить в 2020 году. Проект на два года - 2020 и 2021", - сказал он, уточнив, что будущий центр будет рассчитан на 100 коек.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.