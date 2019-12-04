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Мутко: регионы СКФО получат по нацпроектам около 200 млрд рублей

По словам зампреда правительства России, Северный Кавказ является геостратегическим регионом для страны, и инвестиции, прежде всего, направлены на повышение уровня жизни и рост экономики макрорегиона

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Государство намерено вложить в развитие регионов Северного Кавказа в рамках национальных проектов порядка 200 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщил зампред правительства РФ Виталий Мутко на главном пленарном заседании бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" в Минеральных Водах.

"Буквально в ближайшие годы - до 2024 года - государство вложит по национальным проектам в регионы Северного Кавказа 200 млрд рублей, это только по национальным проектам", - сказал он.

Мутко отметил, что Северный Кавказ является геостратегическим регионом для страны, и инвестиции, прежде всего, направлены на повышение уровня жизни, рост экономики макрорегиона с использованием всех его преимуществ - географического положения, ресурсов, человеческого потенциала, хорошей демографической ситуации.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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