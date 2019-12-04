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Кабмин учредил АНО "Национальные приоритеты" и назначил Малявину ее главой

Новая организация создана для координации коммуникационной работы по нацпроектам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении АНО "Национальные приоритеты" и назначил Софию Малявину ее генеральным директором. С соответствующими распоряжениями главы правительства ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что новая организация создается для координации коммуникационной работы по национальным проектам, которую сейчас ведут различные ведомства и другие участники. Источник в аппарате кабмина сообщал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС, что организация начнет работу с 2020 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова, заместителем главы секретариата которой была Малявина, в беседе с корреспондентом ТАСС отмечала, что Малявина имеет большой опыт продвижения федеральных инициатив, в том числе в сферах энергетики, здравоохранения, социальной защиты, образования и науки."Она успешно участвовала в реализации десятков проектов, к ее безусловным заслугам можно отнести сопровождение стратегий промышленного развития, инфраструктурных проектов в энергетике, развитие программ здорового образа жизни в стране, восстановления института донорства крови, программы "Доступная среда" для инвалидов", - рассказала Голикова. По ее словам, опыт работы Малявиной в Счетной палате "свидетельствует о компетенции эффективной и прозрачной организации проектов". "Навыки системной комплексной работы по продвижению федеральных инициатив будут максимально востребованы на позиции руководителя АНО", - сказала вице-премьер.

Биография Малявиной

Малявина окончила Тольяттинскую академию управления по специальности "Филология". Имеет степень кандидата философских наук. Занимала различные должности в Министерстве промышленности и энергетики РФ, Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, Администрации президента России и Счетной палате России. До последнего времени она занимала посты заместителя руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой и ответственного секретаря совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. В 2009 году Малявина указом президента РФ была награждена орденом Дружбы за организацию гуманитарной помощи жителям Южной Осетии во время грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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