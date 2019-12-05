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По нацпроекту в 2020-2023 годах в Иркутской области отремонтируют 32 км проблемной трассы

Дорога Братск - Усть-Илимск соединяет два крупных лесопромышленных города

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области в 2020-2023 годах по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют отремонтировать 32 км региональной трассы Братск - Усть-Илимск, на плохое состояние которой регулярно жалуются люди. Об этом в четверг сообщила ТАСС министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

Дорога Братск - Усть-Илимск протяженностью в 245,5 км соединяет два крупных лесопромышленных города на севере области, а также является единственным путем к некоторым населенным пунктам, с которыми нет железнодорожного сообщения. В сутки по трассе, по данным Минстроя, проходит более 6 тыс. автомобилей. При этом дорожное полотно имеет высокий износ, на что властям регулярно жалуются жители региона.

"В 2020-2021 годах запланированы работы на участке дороги [Братск - Усть-Илимск] в Братском районе протяженностью в 19 км, в 2023 году запланирован ремонт на участке в Братском районе протяженностью 12 км. Кроме того, в 2019-2020 годах ведутся работы по капитальному ремонту на участке в Усть-Илимском районе протяженностью 5 км", - сообщила министр.

Всего в 2020-2023 годах после ремонта должны сдать в эксплуатацию 32 км трассы. Общая стоимость работ составляет почти 750 млн рублей. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов по нацпроекту. По словам министра, пропускная способность дороги после проведения работ не изменится. Свиркина также сообщила, что в 2017-2019 годах на трассе капитально отремонтировали участки общей протяженностью более 28 км.

Как говорится в сообщении правительства Иркутской области, в 2020 году в рамках нацпроекта в регионе планируется привести в нормативное состояние 286,3 км дорог. На это будет направлено 7,75 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияИркутская область
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