Мордовия намерена с 2020 года развивать санавиацию совместно с Пензенской областью

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют развивать санитарную авиацию с 2020 года совместно с соседней Пензенской областью. С помощью вертолета власти рассчитывают доставлять тяжело больных пациентов из районов в столицу республики и в федеральные центры, рассказал в среду ТАСС министр здравоохранения республики Олег Маркин.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в России развивается санавиация с использованием вертолетов. Два региона - Мордовия и Пензенская область - совместно включаются в эту работу в 2020 году. 2019 год для нас подготовительный, в этом году на базе республиканской больницы будет организована вертолетная площадка, ее стоимость составляет практически 1,5 млн рублей. Посадочные площадки для вертолета в следующем году планируем организовать на территориях всех районных и межрайонных больниц", - сказал Маркин.

Он пояснил, что санитарная авиация действовала в Мордовии и в советские годы, однако в 1990-е годы самолеты Ан 2 перестали эвакуировать пациентов.

"В настоящее время пациентов из районов перевозят на автомобилях скорой помощи. С учетом развивающейся инфраструктуры и улучшения качества автомобильных дорог из Саранска можно за 2,5-3 часа доехать до любой районной и межрайонной больницы. Но использование вертолета поможет нам транспортировать тяжело больных пациентов в федеральные центры других регионов, и наоборот из других регионов доставлять наших соотечественников, пролечившихся в федеральных центрах, в Мордовию. Не исключаются и такие случаи, когда внутри республики возникнет необходимость транспортировки тяжелобольного из района в Саранск", - отметил министр.

До конца текущего года Мордовия планирует разработать стратегию развития санавиации, а уже в следующем году после того, как пройдут торги и будет определена компания-перевозчик, запланированы первые вылеты. "В рамках нацпроекта выделено 20 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов на санавиацию на следующий год, планируется не менее 22 вылетов. Также совместно с Пензенской областью определим, где будет базироваться вертолет", - сказал Маркин.

В нацпроект "Здравоохранение" входят семь федеральных проектов. Основные задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, внедрение бережливых технологий в первичном звене здравоохранения, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских поликлиник и оснащение их современным оборудованием, внедрение Государственной информационной системы в сфере здравоохранения РМ и подключение к ней всех медицинских организаций и т. д.