Западно-Сибирский НОЦ займется проблемами биологической безопасности

ТАСС, 5 декабря. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ), созданный в рамках нацпроекта "Наука", в приоритетном порядке займется решением проблем биологической безопасности, сообщил в четверг ТАСС ректор Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Валерий Фальков, комментируя законопроект о биобезопасности.

Правительство РФ на текущей неделе внесло в Госдуму проект базового закона о биологической безопасности. Документ устанавливает основы госрегулирования в этой области и определяет комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды от воздействия биологических факторов, предотвращению биологических угроз, созданию и развитию системы мониторинга биологических рисков.

"Уровень исследований в этой сфере будет определяться тем, что Центр - один из первых НОЦ, созданных в России в этом году в рамках нацпроекта "Наука", - должен получать прорывные научные результаты и разрабатывать конкурентоспособные современные технологи", - сказал ректор ТюмГУ.

Результаты научных исследований, которые будут проводиться под эгидой НОЦ, вписываются контекст глобальной повестки, отметил он. Угроза новых пандемий, резистентность патогенов к действию известных антибиотиков, биологические инвазии - все это серьезные вызовы для развития экономики и обеспечения благостостояния человека.

"Биологические угрозы - это неординарный, сложный и масштабный вызов, которые касается каждого человека, семьи, региона, государства. Только объединив усилия науки, бизнеса и власти можно найти способы эффективного противодействия этим угрозам", - подчеркнул Фальков.

В НОЦ вошли 10 вузов региона, крупные научно-исследовательские институты и центры, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, а также компании реального сектора экономики, такие как ООО "УГМК-Агро", ООО "Синергия" и ООО "2050. ДИДЖИТАЛ" - лидеры в области сельского хозяйства и лесоведения, применения цифровых технологий.

Научный потенциал Тюмени

Тюмень - исторический центр научных исследований в области противодействия биологическим угрозам. Здесь находится Всероссийский (ранее Всесоюзный) научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии (ВНИИВЭиА) - обособленное структурное подразделений Федерального исследовательского центра "Тюменский научный центр", с экспериментальными полигонами на Ямале. В Тюмени работает один из ключевых институтов Роспотребнадзора - НИИ краевой инфекционной патологии (НИИКИП), который является федеральным референтным центром по биогельминтозам.

С 1970-х в ТюмГУ сложилась лидирующая в России и в мире исследовательская группа в области акарологии - науки о клещах, что позволило ему войти в топ-500 вузов мира по версии U. S. News & World Report по предметной области "Науки о растениях и животных", а по международным коллаборациям занять 25 место в мире. Клещи - это не только вредители культурных растений и паразиты человека и животных, но и переносчики возбудителей опасных заболеваний. Исследовательские лаборатории и коллективы НОЦ имеют в своем распоряжении высокотехнологическое оборудование, обширные международные связи, опыт подготовки кадров высшей квалификации.

Планируется существенно усилить уже достигнутые мировые позиции в области биологической безопасности путем расширения научной тематики, внедрения новейших методов генетического редактирования, опоры на сильные коллективы в области нанотехнологий, микрофлюидики, биоорганической и биоаналитической химии, развития сотрудничества с ведущими институтами Российской Академии наук. Ожидается, что это позволит создать в Тюмени на базе Западно-Сибирского НОЦ Центр мирового уровня по биологической безопасности к 2025 году, отметил ректор ТюмГУ.

Базовый институт

Базовым для развития исследований по биобезопасности в НОЦ станет Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), который был создан в декабре 2017 года как стратегическая академическая единица ТюмГУ. В качестве стратегической цели X-BIO заявлен "поиск ответов на глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, в области экологической и продовольственной безопасности, изменения климата, антимикробной резистентности".

Институт сейчас включает исследовательские группы в области микрофлюидики, химии природных соединений, биологических инвазий, биологических векторов, биологии почв, микробиологии и антимикробной резистентности, энтомологии, акарологии, фитопатологии и защиты растений. Для подготовки новых кадров на базе института планируется запустить интегрированные программы магистратуры и аспирантуры в области биобезопасности (растений, животных и человека), математической биологии и биоинформатики в 2020-2021 годах.

Создание Центра биобезопасности Западно-Сибирского НОЦ предусматривает существенную модернизацию инфраструктуры Института X-BIO.

Международное сотрудничество

Среди мероприятий НОЦ - проведение открытого конкурса "Лаборатория будущего" среди ведущих мировых ученых с объемом финансирования 150 млн на каждую лабораторию за пятилетний период, а также поддержка отдельных комплексных научно-технологических проектов. Так, запланирована разработка новых системы защиты растений от патогенов и вредителей биологическими методами, без применения химических пестицидов, включающая как разработку новых биопестицидов, так и использование энтомофагов - биологических агентов контроля численности вредителей. Партнером выступит Всероссийский институт защиты растений.

В планах исследователей - разработка биоаналитического инструментария, в частности, нового поколения систем экспресс-диагностики клещевых инфекций на основе технологии биочипирования. В этом проекте партнеры - Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН и НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича.

Значение НОЦ для региона

Западно-Сибирский НОЦ, создание которого объединит научный потенциал Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, должен решать задачи получения прорывных научных результатов и разработки конкурентоспособных современных технологий.

НОЦ должен придать региону новое направление развития, повернуть вектор от преобладающей "экономики природной ренты" к новому технологическому укладу и "экономике человеческого капитала".

Работа будет строиться в соответствии с Приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, среди которых - переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных; противодействие биогенным угрозам.