В Приморье откроются пять центров амбулаторной онкопомощи по нацпроекту "Здравоохранение"

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Пять центров амбулаторной онкологической помощи откроются в городах Приморского края в декабре 2019 года. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации региона, это первые онкоцентры, которые создаются в крае в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Первые пять центров амбулаторной онкологической помощи готовятся к открытию в Приморье. Специализированная медицинская помощь будет оказываться на базе ведущих больниц в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске, а также двух поликлиник Владивостока - №6 и №9. Эти мероприятия - часть масштабной работы по реализации в крае национального проекта "Здравоохранения". Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, открытие первых центров запланировано на 13 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что до сих пор жители Приморья были вынуждены ездить в единственный в крае онкодиспансер, расположенный во Владивостоке. Открытие пяти новых центров повысит доступность онкодиагностики не только в перечисленных городах, но и в близлежащих районах. В частности, онкоцентр в удаленном от Владивостока Лесозаводске будет обслуживать пациентов из расположенных рядом Кировского, Пожарского, Дальнереченского и Красноармейского районов.

"Каждый из центров представляет собой специализированное учреждение, на базе которого будут проводиться рентгенологические исследования, в том числе маммографические исследования, рентгеновская компьютерная графика, эндоскопические и лабораторные исследования, ультразвуковая и функциональная диагностика", - говорится в сообщении.

В Приморье в рамках нацпроекта "Здравоохранение" действует госпрограмма развития здравоохранения, рассчитанная до 2021 года и призванная повысить качество и доступность оказания медицинской помощи в крае. Она предполагает, в частности, улучшение обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью, снижение смертности, повышение средней продолжительности жизни.