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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019

Медведев считает, что рассказывать молодежи о нацпроектах надо по-разному, но не скучно

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в вопросе информирования молодого поколения о реализации в России национальных проектов и развитии разного рода молодежных программ необходимо задействовать разные каналы, при этом "допустимы любые жанры, кроме скучного".

В четверг во время интервью премьера российским телеканалам представительница СТС задала вопрос о планах по вовлечению молодежи в темы нацпроектов, посетовав, что на ресурсах, популярных в молодежной среде, данная проблематика почти не представлена. "На мой взгляд, применительно к национальным проектам (а это важнейшая тема) применимы любые жанры, кроме скучного", - ответил Медведев. "Понятно, что официальную информацию молодежь не очень воспринимает: скучно кажется, не хочется потреблять", - пояснил он.

При этом председатель правительства высказал уверенность, что это "не значит, что молодежь этим (темой нацпроектов - прим. ТАСС) не интересуется" и вопрос в том, "на каком языке общение идет, в том числе по таким важнейшим темам, как молодежные программы и вообще национациональные проекты, в каком форме и где". Поэтому, убежден Медведев, "важно использовать все варианты, но это должно быть сделано по-умному, здесь нельзя кого-то грузить: "Вот ты это прочитай и имей это в виду".

По его мнению, информация о нацпроектах должна быть доступна. "Если человек этим интересуется, то он сможет не только зайти в YouTube или посмотреть на каких-то ресурсах в социальных медиа (хотя это должно быть и уже есть), но и потом посмотреть уважаемые каналы, которые здесь представлены, или зайти на сайт, посмотреть конкретную программу. Это зависит от потребностей конкретного человека", - констатировал Медведев. "Вести эту работу надо", - резюмировал он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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