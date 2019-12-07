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Арктике необходимо в два раза больше времени на строительство жилья по нацпроекту

Как сообщил заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера, для доставки стройматериалов до арктических районов может уйти больше года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Арктические районы могут не успеть построить и ввести дом за один год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", для завоза материалов и строительства дома требуется в два раза больше времени. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Михаил Погодаев, принимающий в Санкт-Петербурге участие в IX международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

С 2020 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" начнется строительство многоквартирных домов в отдаленных арктических районах Якутии. Последние подобные работы происходили там во времена Советского Союза.

"Начала реализовываться федеральная программа по переселению из аварийного и ветхого жилья. Республика очень активно включилась в эту программу. Правительство провело кропотливую работу, чтобы максимально с арктических районов собрать эти заявки. Со следующего года начнется строительство жилья. Нужно понимать, что иногда для того, чтобы доставить стройматериалы до арктических районов, уходит больше года. Цикл строительства - один год, мы не успеваем за год доставить и построить. Соответственно, мы просим продлить Минстрой России срок в два раза для арктических районов, чтобы мы смогли ввести объекты", - сказал Погодаев.

Погодаев отметил, что в некоторых арктических населенных пунктах нет строительной техники. "Чтобы доставить эту технику, [на] это [требуются] огромные деньги, из-за чего дорожают все объекты. Тут нужно менять требования, адаптировать к условиям Арктики, тогда строительство будет более активное. Сейчас у нас проблемы при строительстве многоквартирных домов. Ведем работу по разработке типовых проектов для строительства соцобъектов, жилья, многофункциональных подходов: удешевление, ресурсосбережение, энергоэффективность", - добавил Погодаев.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияАрктика сегодняЯкутияДальний Восток
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