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Медведев 9 декабря проведет заседание президиума Совета по нацпроектам

Как сообщили в кабмине, на заседании обсудят актуальные вопросы реализации нацпроектов "Экология" и "Жилье и городская среда"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, проведет очередное заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщила пресс-служба правительства.

"На заседании обсудят актуальные вопросы реализации национальных проектов "Экология" и "Жилье и городская среда", - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

В частности, планируется обсудить средний уровень ставки по ипотечному кредиту и вопросы обеспечения ввода жилья в регионах. Отдельное внимание будет уделено реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из ветхого жилья, а также благоустройству мест массового отдыха и общественных территорий.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта за месяц и, по состоянию на 1 ноября 2019 года, составила 9,4% годовых. Также Минстрой России в ноябре 2019 года сообщал, что в 2019 году в рамках программ по расселению людей из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти 25 тыс. человек. Причем, согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", целевые показатели расселения на 2019 год составляют 140 тыс. кв. м и 8,2 тыс. человек.

В ожидании резкого роста

Еще одной темой предстоящего заседания президиума Совета станет реализация нацпроекта "Экология" и достижение его целевых показателей. Этот нацпроект уже несколько месяцев, по данным Счетной палаты, находится в числе аутсайдеров по реализации расходов. Так, по итогам 10 месяцев расходы исполнены всего на 27,1%. При этом руководитель проектного офиса Минприроды России Дмитрий Галанкин на заседании общественного совета при министерстве заявил, что динамика к концу года должна резко улучшиться. "По ряду проектов есть очень хорошая положительная динамика. Например, по лесу (федеральный проект "Сохранение лесов" - прим. ТАСС) у нас порядка 73% исполнения на текущий момент. У нас есть также некие аутсайдеры. Но мы прогнозируем достаточно высокую оценку [кассового исполнения бюджета нацпроекта] - к концу года 80-90% кассы", - сказал он, пояснив, что потенциальный рывок может быть связан с тем, что по ряду программ прошли необходимые согласования.

Как рассказали в пресс-службе правительства, заседание президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию пройдет в режиме видеоконференции, в которой примут участие представители всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, в заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, руководители ведомств, председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Аналогичное мероприятие премьер провел 10 ноября, тогда на повестку дня были вынесены вопросы реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Медведев, Дмитрий АнатольевичШувалов, Игорь ИвановичМантуров, Денис ВалентиновичСилуанов, Антон ГермановичГордеев, Алексей ВасильевичЯкушев, Владимир ВладимировичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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