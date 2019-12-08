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Новая система обращения с ТКО

В ОП назвали открытость операторов ТКО главным итогом мусорной реформы в 2019 году

В палате считают одним из наиболее перспективных направлений работы в сфере общественного экологического контроля деятельность общественных экологических инспекторов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ считает, что главным итогом реализации реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в этом году стала открытая деятельность региональных операторов по вывозу мусора. Об этом говорится в проекте доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за 2019 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"ОП РФ был опубликован аудит отрасли обращения с отходами. Главный итог в 2019 году - изменение системы управления отраслью, вывод ее из тени. Региональные операторы начинают работать открыто в соответствии с территориальной схемой и могут показать, куда и какой мусор уезжает", - говорится в документе.

Авторы доклада подчеркивают, что Общественная палата принимала активное участие в формировании паспорта национального проекта "Экология". "Одно из основных предложений - создание публично-правовой компании по обращению с отходами - уже реализовано в рамках исполнения нацпроекта. В начале 2019 года был создан Российский экологический оператор. Основными целями такой публично-правовой компании является выполнение социальных и управленческих функций по организации стабильной системной работы отрасли обращения с отходами в период реформирования и в дальнейшем", - считают составители документа.

По их мнению, среди наиболее перспективных направлений работы в сфере общественного экологического контроля является деятельность общественных экологических инспекторов. "Информационный ресурс, созданный для эффективной работы, координации и обмена опытом экологических дружинников, был представлен в ОП РФ. С 2018 года в Общественной палате проводится работа по созданию реестра экологических НКО, в ходе которой выявлено более 4,5 тыс. НКО в базе Минюста России, около тысячи из них участвовали в конкурсах Фонда президентских грантов по направлению "Экология", - отмечается в докладе.

Кроме того, в авторы документа сообщили, что Общественная палата планирует "инициировать создание авторитетной общественной организации, объединяющей экспертов, ученых, активистов и волонтеров в сфере экологии, а также создание кодекса этики для экоНКО".

О реформе

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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