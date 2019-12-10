Более 13 тыс. гектаров леса восстановили в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. гектаров леса восстановили в Нижегородской области с начала 2019 года в рамках нацпроекта "Экология", сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2019 году мероприятия по воспроизводству лесов в области выполнены на площади 13587 гектаров, в том числе посадка леса - на почти 5000 гектаров", - сказал Никитин.

Губернатор уточнил, что объемы восстановления леса в Нижегородской области одни из самых высоких среди субъектов Приволжского федерального округа - более 20 млн деревьев высажено в 2019 году. Саженцы были высажены как вручную, так и при помощи лесопосадочных машин. Техника была приобретена за счет финансирования в рамках нацпроекта и уже участвовала в высадке леса в регионе ранее. "Лесопосадочные машины - это альтернатива ручной посадке леса, которая позволит повысить интенсивность создания нового поколения лесных насаждений", - уточнил Никитин.

Минувшей осенью Нижегородская область приняла участие в акции по восполнению лесных ресурсов после пожаров "Сохраним лес", в рамках которой по всей стране высаживали в общей сложности порядка 30 млн новых деревьев.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.