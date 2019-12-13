Новая инфекционная больница в Омске решит проблему госпитализации детей с ВИЧ

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Новая детская инфекционная больница в Омске, которую планируется построить в рамках нацпроекта "Здравоохранение", решит проблему госпитализации детей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом во вторник сообщил ТАСС министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков.

"Строительство стационара на 300 коек позволит улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи и оптимизировать работу специализированного коечного фонда. У нас до настоящего времени не решен полностью вопрос госпитализации новорожденных с инфекционной патологией, ВИЧ-инфицированных детей, так как разместить необходимые койки на площадях существующих стационаров невозможно. Реализация проекта позволит решить и эту проблему", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас стационарную помощь детям с инфекционными заболеваниями оказывают два детских стационара на 104 и 139 мест и два отделения в детских больницах на 50 и 30 коек. При возведении новой больницы будут учтены современные требования санитарных и строительных норм, что значительно снизит возможность распространения инфекции и перекрестного инфицирования пациентов.

Стоимость строительства стационара оценивается в 4 млрд 629 млн рублей, рассказал глава омского Минздрава. Сроки реализации проекта не уточняются. В настоящий момент получено заключение Центра гигиены и эпидемиологии на технологические решения по объекту строительства. Уже произведен расчет штатной численности и определена структура нового учреждения. Укомплектовать новое учреждение планируется как опытными врачами, так и выпускниками Омского государственного медицинского университета.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.