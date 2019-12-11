В Пензе VR-технологии планируют использовать для обучения выживанию в лесу

ПЕНЗА, 11 декабря. /ТАСС/. Студенты и молодые ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) приступили к разработке приложения для обучения выживанию и ориентированию на местности с использованием технологий виртуальной реальности. Об этом сообщил ТАСС автор проекта, студент факультета вычислительной техники ПГУ Кирилл Балаев.

Проект реализуется на средства гранта по программе "Умник" в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономика" нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Финансирование проекта составляет 500 тыс. рублей.

"Это будет набор приложений для шлема виртуальной реальности, с помощью которых можно научиться выживать в дикой природе. Ближайший аналог - это курс пожарной безопасности на платформе Vive VR, это разработка для виртуального шлема, позволяющая обучить людей правильному порядку действий при пожаре, эвакуации. Курсов выживания для шлемов виртуальной реальности пока нет", - отметил Балаев.

По его словам, благодаря своей интерактивности приложение позволит пользователю отработать моторные навыки - как правильно подать сигнал, если ты заблудился в лесу, как развести костер и найти воду, сохранить тепло и не получить обморожение. "Есть очные курсы по выживанию, когда человек выезжает в лес, но их могут позволить себе люди, у которых есть много свободного времени. С помощью приложения для виртуального шлема можно изучить вопрос и отработать навыки даже у себя дома", - считает разработчик.

По условиям гранта, проект должен быть реализован в течение двух лет. "Конечным результатом будет программа, адаптированная под конкретный шлем виртуальной реальности и направленная на обучение выживанию в средней полосе России. В дальнейшем планируется расширить возможности - создать обучающие приложения для обучения выживанию в других типах местности, например, в тайге или степи", - добавил Балаев.

Работа над механикой обучения началась еще в 2018 году, в дальнейшем разработчики планируют привлечь к работе, в том числе, членов поисковых отрядов. "Сейчас мы начинаем большую методологическую работу, связанную с выбором оптимальных способов обучения выживанию", - заметил собеседник.

О нацпроекте

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.