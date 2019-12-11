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"Ростелеком" выбрал подрядчика создания первой проводной линии передачи данных на Чукотку

По данным Минкомсвязи, Чукотка остается единственным регионом страны, не подключенным к интернету по проводам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. "Ростелком" подвел итоги конкурса на создание подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП) из Петропавловска-Камчатского в Анадырь, что позволит подключить Чукотский автономный округ к единой сети связи в РФ - победителем стало ООО "Булат" (Москва). Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

По данным Минкомсвязи России, Чукотский АО остается единственным регионом страны, не подключенным к интернету по проводам. Дорогая спутниковая связь - пока единственный доступный там способ выхода во всемирную сеть.

"Строительство "ПВОЛП Петропавловск-Камчатский - Анадырь", победитель - ООО "Булат", - говорится в материалах госзакупки.

Начальная цена контракта составляла 6,9 млрд рублей, "Булат" предложил 6,8 млрд рублей. Источник финансирования строительств линии - субсидии из средств федерального бюджета. Система реализуется в рамках проекта "Присоединение Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации.

По данным СПАРК, основными акционерами ООО "Булат" являются АО НИИ "Масштаб" (структура "Ростеха", ей принадлежит 38% в уставном капитале общества) и ООО "Кэммит кэпитал" (на 100% принадлежит "Ростелекому"). "Булат" в 2019 году заключил контракты на поставки сетевого оборудования для медицинских организаций города Москвы, программно-аппаратных комплексов для нужд Федеральной таможенной службы, серверного оборудования для "Ростелекома" и другие.

О линии связи

Первоначальная задействованная емкость ПВОЛП составит один оптический канал со скоростью передачи 100 Гбит/с. Дизайн системы связи должен быть рассчитан на возможность ее модернизации до максимальной пропускной способности, составляющей 80 оптических каналов по 100 Гбит/с без перерыва действующего трафика.

По данным Минкомсвязи России, общая протяженность ПВОЛП составит 2220 км, в том числе 2210 км пройдет по дну моря. В июле этого года ведомство объявило о субсидиях на создание этой линии связи, их предельный объем в 2019 году составит 234 млн рублей, в 2020 году - 500 млн рублей, 2021 году- 4 млрд рублей, на 2022 год (когда должно завершиться строительство) - 2,18 млрд рублей.

Прокладка ПВОЛП предусмотрена федеральным проектом "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика РФ", который разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии и цифровое госуправление". Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияАрктика сегодняЧукотский автономный округ
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