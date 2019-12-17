"Известия": в России может появиться программа социального туризма для пожилых граждан

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Координационный совет по туризму при правительстве предложил запустить в России проект "Туризм для граждан старшего поколения", сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике Игоря Фомина.

По данным издания, проект войдет в итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. Он будет приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и будет связан с посещением памятных мест.

"Нужно начать с пилотной версии и посмотреть, как это будет работать. У нас есть хороший опыт на федеральном уровне - программа по детскому туризму, на которую выделяется около 300 млн рублей в год", - приводит издание слова Фомина.

Отмечается, что проект будут курировать Минтруд, Минэкономразвития и общественные организации.

Федеральный проект "Старшее поколение", входящий в нацпроект "Демография", предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так в стационарной и полустационарной форме.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.