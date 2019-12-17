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Дагестан завершил реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2019 году

В этом году в регионе отремонтировано 72,4 км автомобильных дорог

МАХАЧКАЛА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана завершили реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на территории республики в текущем году. Объем выполненных работ и кассовое исполнение по нацпроекту на сегодня составили 100%. Об этом сообщил во вторник первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов во время заседания проектного комитета дорожного нацпроекта под руководством первого зампредседателя правительства РФ Максима Акимова в режиме видеоконференцсвязи.

"В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" объем выполненных работ - 100%, кассовое исполнение - 100%. Что касается общесистемных мер развития дорожного хозяйства, нами выполнены работы на 100% - в этом году на региональных автодорогах установлено 35 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения", - сообщил Гусейнов, слова которого приводятся на сайте правительства региона.

Как отмечается на сайте, в рамках БКАД в текущем году выполнены объемы работ на 1,5 млрд рублей на 110 объектах, из них 107 объектов улично-дорожной сети Махачкалинской городской агломерации, 2 пригородные дороги, входящие в состав Махачкалинской городской агломерации и 1 дорога регионального значения.

Уточняется, что в этом году отремонтировано 72,4 км автодорог и улично-дорожной сети, а также завершены работы на 47 объектах, связанных с организацией дорожного движения.

Сообщается, что на 2020 год в рамках проекта "Дорожная сеть" нацпроекта БКАД в Дагестане планируется приведение в нормативное состояние 90 км автодорог и улично-дорожной сети с общим объемом финансирования 1,5 млрд рублей, в том числе по Махачкалинской городской агломерации - 57,8 км и по региональным автодорогам - 25,9 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказАкимов, Максим АлексеевичСКФОДагестан
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