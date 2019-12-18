В Дагестане за счет экономии средств построили на четверть больше ФАПов в 2019 году

СЕЛО ХУЧНИ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана в этом году благодаря экономии выделенных в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" средств вместо запланированных 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построили 20. Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев на встрече с представителями советов старейшин Южного территориального округа республики в селе Хучни Табасаранского района.

"Нам дали деньги на 15 ФАПов, мы построили 20. Потому что в министерстве здравоохранения [региона] очень бережно отнеслись [к выделенным средствам]", - пояснил глава региона.

Как рассказали ТАСС в министерстве здравоохранения региона, в 2019 году в рамках регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" в республике было запланировано строительство 15 ФАПов, на эти цели региону выделили около 90 млн рублей. "В ходе проведения аукционов удалось сэкономить часть средств и приобрести дополнительно еще пять ФАПов", - пояснил представитель ведомства. По его словам, в настоящее время в новых ФАПах завершается установка медицинского оборудования.

Отличие модульных ФАПов от обычных - в быстрой скорости возведения. Модульные здания относятся к разряду мобильных, производятся в заводских условиях и монтируются на площадке под ключ. Каждый из них будет обслуживать от трех до 10 близлежащих населенных пунктов, что повысит доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, проживающему в удаленных районах.

Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане новые медпункты оснастят всем необходимым оборудованием и соответствовать современным требованиям. ФАП будет состоять из отдельной комнаты для приема больных, процедурного кабинета, санитарной комнаты, помещения для хранения медикаментов.

По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения и увеличение охвата россиян медицинской профилактикой в рамках ежегодных осмотров и диспансеризации.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.