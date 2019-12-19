Больницы Приморья получили 34 автомобиля скорой помощи по нацпроекту "Здравоохранение"

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Медучреждения Приморского края в четверг получили 34 новых автомобиля скорой помощи, которые были закуплены в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ключи от машин главврачам учреждений вручил губернатор региона Олег Кожемяко, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

Обновление и пополнение автопарка медучреждений Приморья предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение". Поставки техники в медучреждения региона продолжатся и в будущем году, на эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 12 млн рублей.

"Парк службы скорой помощи городов и районов Приморья пополнился 34 новыми автомобилями УАЗ класса В и Ford класса С, оснащенными современным медицинским оборудованием", - говорится в сообщении.

Новые скорые получили сразу 19 медучреждений. Это больницы Владивостока, Артема, Хороля и других муниципалитетов края. Техника заменит санитарный транспорт, который выработал свой ресурс.

Автомобили Ford класса С представляют собой реанимационные палаты на колесах. УАЗы класса В будут использовать для оказания скорой и неотложной медицинской помощи. В каждом из закупленных автомобилей есть аппарат ЭКГ, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование. Сантранспорт оборудован системой видеорегистрации, кондиционирования и сейфом для хранения лекарственных препаратов.

По словам губернатора Приморского рая, в течение нескольких дней планируется выделить около 180 млн рублей на приобретение оборудования для первичного звена медицинской помощи.

Нацпроект "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.