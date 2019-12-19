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В Ивановской области впервые за 60 лет провели капремонт Дома культуры

На ремонтные работы было выделено 20,6 млн рублей

ТАСС, 19 декабря. Капитальный ремонт дома культуры провели в деревне Иваньково Ивановской области, в которой проживает более 1,5 тыс. человек, впервые за 60 лет. В рамках нацпроекта "Культура" на ремонтные работы было выделено 20,6 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в правительстве региона.

"Иваньковский сельский дом культуры, расположенный в Комсомольском районе, открылся сегодня после капитального ремонта. Дом культуры был построен в 1958 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Средства на эти цели были выделены в рамках нацпроекта "Культура", всего 20,6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ходе работ была заменена кровля, отремонтирован фасад, восстановлен зрительный зал, сейчас он оборудован под спортивный зал, впервые в клубе обустроены туалетные комнаты и душевые.

В настоящий момент в Доме культуры действуют театральное и танцевальное объединения, интеллектуальный клуб, кружок любителей настольного тенниса, клуб для ветеранов.

По данным регионального департамента культуры и туризма, в текущем году на ремонт и материально-техническое оснащение сельских домов культуры было выделено свыше 70 млн рублей, из которых 50 млн - федеральные средства. Ремонт был сделан в сельских домах культуры в Вичугском, Гаврилово-Посадском, Кинешемском, Комсомольском, Лежневском, Родниковском муниципальных районах.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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