Региональная цифровая лаборатория начнет работать в Приморье в конце января 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Цифровая лаборатория Приморского края начнет работу на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в конце января 2020 года, сообщил ТАСС врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

В лаборатории будут разрабатывать и развивать цифровую платформу для работы органов власти Приморья разных уровней. Здесь будут собирать, хранить и анализировать большие массивы данных, в том числе с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, заниматься внедрением "сквозных" цифровых технологий в существующие процессы, чтобы их улучшить. Результатами работы лаборатории должны стать цифровые сервисы, которыми будут пользоваться жители края и Дальнего Востока. Создание цифровой лаборатории Приморского края соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика".

"Учреждение уже создано, оно начнет работать с конца января 2020 года, сейчас там подготавливаются помещения. Лаборатория будет размещена в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках Центра цифрового развития", - сообщил Максимчук.

Он уточнил, что сейчас власти используют цифровые решения и продукты, созданные сторонними разработчиками. Их покупка и корректировка для нужд региона долгие и дорого стоят. Планируется, что в лаборатории будут работать специалисты со всего Приморья и студенты.

"Если бы мы имели возможность разрабатывать эти системы, то мы бы получили возможность оперативно их дорабатывать и, что немаловажно, это интересная работа для нашей молодежи", - отметил Максимчук. Так например, сейчас не все системы электронного документооборота интегрированы между собой, из-за этого нередко приходится вручную переформатировать нужные документы и переносить данные из одного реестра в другой, это сильно замедляет работу. Специалисты лаборатории будут трудиться в том числе и над решением этой проблемы.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.