Лечебные учреждения Приморья за год получили новое оборудование на 3 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Лечебные учреждения Приморского края получили в 2019 году около 2 тыс. единиц оборудования. Практически каждое районное медучреждение получило новую аппаратуру, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.

Оснащение медучреждений края проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение" и его региональных составляющих - по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитию первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, обеспечению сферы квалифицированными кадрами, информатизации здравоохранения.

"Лечебные учреждения Приморского края оснастили современным медоборудованием на сумму почти 3 млрд рублей", - приводит слова губернатора Приморского края пресс-служба региональной администрации.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в четверг, на итоговом совещании по здравоохранению, отметил, что за год в сфере здравоохранения сделано немало - впервые за последние несколько лет сокращен отток кадров, наблюдается прирост специалистов. Он добавил, что были отремонтированы поликлиники и больницы, введены в действие меры поддержки для медработников.

В пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что практически каждая районная больница получила в 2019 году новое оборудование. Медучреждения Лесозаводска, Находки, Арсеньева и Владивостока получили онкологическое оборудование - высокоточные и мощные аппараты для компьютерной диагностики, рентгенологические аппараты, флюорографы и маммографы. Дополнительное офтальмологическое и лор-оборудование, рентгенологические комплексы получили 35 детских больниц и поликлиник.

В 2020 году начнется очередной этап модернизации системы первичной медицинской помощи Приморья. Работы будут проходить во всех населенных пунктах, где проживают более 101 человека. На эти цели из регионального бюджета будет направлено более 1,2 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.