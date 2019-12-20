Финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области в 2020 году вырастет вдвое

ТАСС, 20 декабря. Финансирование национального проекта "Культура" в Нижегородской области в 2020 году увеличится более чем в два раза до 202 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В следующем году финансирование нацпроекта "Культура" будет увеличено в два раза. В 2020 году на его реализацию из федерального бюджета будет выделено почти 169 млн рублей. Еще более 33,5 млн рублей составит софинансирование из областных средств", - уточнили в пресс-службе.

Губернатор Глеб Никитин поручил в 2020 году уделить особое внимание региональным инициативам в сфере культуры - проектам "Время музеев", в рамках которого будут организованы экскурсии в нижегородские музеи для школьников и пенсионеров из районов области, и "Театральный поезд", который предполагает гастроли театральных трупп в районах Нижегородской области.

В 2019 году на реализацию нацпроекта "Культура" в регионе было выделено 81,5 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме. В 2019 году были капитально отремонтированы 17 домов культуры, открыто два виртуальных концертных зала, три модельных библиотеки и два кинозала, более 300 специалистов прошли обучение по нацпроекту.

"Благодаря нацпроекту происходит перезагрузка культурной жизни региона <…> Дома культуры становятся центрами общественной жизни. Виртуальные концертные залы - это тоже инструмент, который позволит без трат на логистику дать людям ощущение большого филармонического театрального праздника прямо у себя в населенном пункте", - цитирует Никитина пресс-служба.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.