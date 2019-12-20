{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финансирование нацпроекта "Культура" в Нижегородской области в 2020 году вырастет вдвое

Общая сумма выделенных средств составит более 202 млн рублей

ТАСС, 20 декабря. Финансирование национального проекта "Культура" в Нижегородской области в 2020 году увеличится более чем в два раза до 202 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В следующем году финансирование нацпроекта "Культура" будет увеличено в два раза. В 2020 году на его реализацию из федерального бюджета будет выделено почти 169 млн рублей. Еще более 33,5 млн рублей составит софинансирование из областных средств", - уточнили в пресс-службе.

Губернатор Глеб Никитин поручил в 2020 году уделить особое внимание региональным инициативам в сфере культуры - проектам "Время музеев", в рамках которого будут организованы экскурсии в нижегородские музеи для школьников и пенсионеров из районов области, и "Театральный поезд", который предполагает гастроли театральных трупп в районах Нижегородской области.

В 2019 году на реализацию нацпроекта "Культура" в регионе было выделено 81,5 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме. В 2019 году были капитально отремонтированы 17 домов культуры, открыто два виртуальных концертных зала, три модельных библиотеки и два кинозала, более 300 специалистов прошли обучение по нацпроекту.

"Благодаря нацпроекту происходит перезагрузка культурной жизни региона <…> Дома культуры становятся центрами общественной жизни. Виртуальные концертные залы - это тоже инструмент, который позволит без трат на логистику дать людям ощущение большого филармонического театрального праздника прямо у себя в населенном пункте", - цитирует Никитина пресс-служба.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Реклама на ТАСС
Скворцова: превышений по соотношению окладов главных и рядовых врачей в регионах нет
По словам министра здравоохранения, соотношение окладов главврачей и медработников на неруководящих должностях составляет 4 к 1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС