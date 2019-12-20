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На реализацию нацпроектов в Нижегородской области предусмотрено 96,5 млрд рублей

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что национальные проекты уже улучшают жизнь в городах и селах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 100 млрд рублей направят в Нижегородской области на реализацию национальных проектов до конца 2021 года, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Глеб Никитин.

"Всего на реализацию нацпроектов до 2021 года предусмотрено 96,5 млрд рублей. На текущий год - более 27,5 млрд, из них почти 18 млрд - средства федерального бюджета. Речь идет об очень серьезных деньгах и не менее серьезной ответственности по их эффективному использованию", - сказал Никитин.

Среди мероприятий национальных проектов в этом году глава Нижегородской области выделил строительство новых школы и детских садов. "По итогам этого года дополнительно создано 2150 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 1450 - по нацпроекту "Образование" и 1990 - в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет", - уточнил Никитин.

Он также отметил высокие темпы реализации нацпроекта "Здравоохранение", в рамках которого в области было закуплено 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов в медицинские учреждения Нижегородской области.

"За каждой из этих цифр - конкретные примеры повышения доступности медицины. Мы видим, что национальные проекты уже улучшают жизнь в городах и селах", - добавил Никитин.

Паспорта нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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