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Забайкалье добилось удвоения финансирования поддержки МСП в 2020 году

В регион направят около 140 млн рублей

ЧИТА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края заключило дополнительное соглашение с Минэкономразвития РФ об удвоении финансирования мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2020 году. На эти цели направят около 140 млн рублей, сообщил в среду журналистам и.о. вице-премьера края - глава регионального Минэкономразвития Александр Бардалеев.

"В 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае выделяли 80 млн рублей. В этом году сумму финансирования увеличили почти в десять раз - до 745 млн рублей. Мы подписали дополнительное соглашение с Минэкономразвития РФ по увеличению суммы и на 2020 год, она фактически увеличена в 2,2 раза [относительно первоначально определенной региону суммы]. В 2020 году она превысит 140 млн рублей", - сказал Бардалеев.

По его словам, региональный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и гарантийный фонд Забайкальского края усилили работу по поддержке предпринимателей. "Существующие ставки очень-очень комфортные, банки такие ставки обеспечить не могут. Минимальная ставка [в фонде поддержки МСП] - 3,25%, в гарантийном фонде - 0,75%", - добавил он.

В сентябре стало известно, что правительство РФ дополнительно предоставило Забайкальскому краю 500 млн рублей на поддержку предпринимательства, итоговая сумма в 2019 году составила почти 750 млн рублей. Полученные регионом средства позволили расширить доступ к льготному финансированию, поддержку дополнительно получат около 200-250 бизнес-проектов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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