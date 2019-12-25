Голикова: увеличение средств на химиотерапию позволило пролечить более 400 тыс. пациентов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 400 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями в России смогли пройти курс химиотерапии в 2019 году благодаря увеличению выделяемых на нее средств. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Увеличенные средства на химиотерапию онкологических больных позволили нарастить число получаемых больными курсов химиотерапии и полноценно пролечить в 2019 году свыше 400 тыс. человек", - сказала она.

Кроме того, за девять месяцев текущего года онкологические препараты стали самыми закупаемыми среди всех госзакупок лекарств. "С 2020 года почти на 30% увеличится тариф на лучевые методы диагностики и лечения, что позволит повысить доступность этой помощи для населения <...> Мы начинаем создавать единую систему ядерной медицины в рамках подписанного вами, Владимир Владимирович, указа по мегасайенс. Все эти меры направлены на увеличение пятилетней выживаемости и снижение одногодичной смертности таких пациентов", - добавила она, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач нацпроекта "Здравоохранение". До конца 2024 года планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарствами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.