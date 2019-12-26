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В Новосибирской области по нацпроекту создадут профессиональную службу сиделок

За три года регион получит на эти цели из федерального бюджета порядка 1,8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Новосибирская область с 2020 года войдет в пилотный проект по организации системы долговременного ухода за пожилыми людьми, реализуемый в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Основной акцент планируется сделать на замещающие стационары технологии, в частности, будет создана профессиональная служба сиделок, что позволит пожилым людям получать все необходимые услуги на дому, в привычных условиях, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС журналистам министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.

"Подписали мы сейчас финансовое соглашение с федеральным министерством на финансирование данного пилотного проекта (развития системы долговременного ухода в регионе - прим. ТАСС). За три года из федерального бюджета мы получим порядка 1,8 млрд рублей. В следующем году это будет около 680 млн рублей. Среди мероприятий - создание и развертывание на территории области профессиональной службы сиделок, организация кол-центров, центров по прокату инвентаря", - сказал Фролов.

Он отметил, что основной задачей для региона в рамках пилота является развитие системы долговременного ухода и развитие замещающих стационары технологий. По словам Фролова, стоит задача обеспечить пожилому человеку на дому механизмы ухода, выхаживания его после перенесенной болезни, аналогичные стационарным условиям в медицинских учреждениях. Такой подход позволит пожилым получать всю необходимую помощь и услуги на дому, в привычных условиях, избежав стресса.

"Важный аспект в рамках работы со старшим поколением также направлен на работу с пожилыми маломобильными гражданами, у которых есть родственники. Мы будем также разворачивать и внедрять новые проекты - это система родственного ухода", - сказал Фролов, добавив, что будут организованы обучающие программы для родственников, на которых специалисты будут обучать передовым технологиям ухода.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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