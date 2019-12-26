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В Нижегородской области открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

На его оснащение выделили около 200 млн рублей

ТАСС, 26 декабря. Первый в Нижегородской области центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся в городе Павлове в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Первый центр амбулаторной онкологической помощи в регионе оснащен самым современным оборудованием: магнитно-резонансным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, маммографом, рентгенодиагностическим комплексом и другой высокотехнологичной аппаратурой, которая позволит выявлять онкозаболевания на ранней стадии", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Нижегородской области Александра Смирнова.

По словам главы региона Глеба Никитина, на оснащение центра было выделено порядка 200 млн рублей. "Всего в рамках национального проекта "Здравоохранение" в регионе будут открыты 12 центров амбулаторной онкологической помощи", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Как отметили в пресс-службе, кроме Павловского района центр будет обслуживать жителей Сосновского района, Вачи и Богородска, всего порядка 200 тыс. человек. Для работы в ЦАОП врачи Павловской центральной районной больницы прошли обучение. В центре работают восемь специалистов, в том числе онко-уролог, онко-гинеколог, химиотерапевт.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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