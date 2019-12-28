Глава Севастополя: город освоил средства нацпроектов на 2019 год на 60%

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Севастополь выполнил мероприятия национальных проектов на 60% по итогам 2019 года, сообщил журналистам в субботу врио губернатора города Михаил Развожаев.

"80% - кассовое, 60% - фактическое освоение", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что не удалось в сроки заключить контракты на строительство двух спортивных комплексов и выполнить ряд более мелких проектов, например строительство спортивных площадок. Все не выполненные в 2019 году мероприятия планируется реализовать в 2020 году.

Глава города отметил, что общий объем финансирования по нацпроектам в 2019 году составил около 4 млрд рублей. При этом большая часть задач была организационного характера. Точный объем финансирования мероприятий национальных проектов на 2020 год глава города не уточнил.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.