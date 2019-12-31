Раздельный сбор мусора станет главной задачей 2020 года для отрасли управления отходами

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Внедрение раздельного сбора мусора во всех населенных пунктах России станет главной задачей реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 25 декабря.

Реформа по обращению с бытовыми отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

"Главная задача в следующем году, - наладить раздельный сбор твердых коммунальных отходов во всех населенных пунктах страны", - сказал Гордеев.

По планам Минприроды России, на первоначальном этапе необходимо обеспечить сбор отходов в два контейнера - для "сухого" и "мокрого" мусора. "Сухие" отходы подлежат повторному использованию - это бумага, пластик, стекло, металл, а "мокрые", преимущественно органические, отходы будут утилизироваться.

Раздельный СанПиН

С начала года в стране начинают действовать новые санитарные правила (СанПиН) обращения с бытовыми отходами, в которых учтены условия раздельного сбора.

"Новым документом устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и обслуживанию территории муниципальных образований. В частности, вводится дифференцированный подход к установлению частоты вывоза собранных раздельно твердых сухих и мокрых коммунальных отходов (органики). К примеру, вывоз крупногабаритных отходов можно осуществлять раз в неделю", - сообщила пресс-служба Гордеева.

Также предусмотрен особый порядок вывоза отходов из районов Крайнего Севера и труднодоступных населенных пунктов. В соответствии с этим главные санитарные врачи в регионах вправе принимать решение об изменении периодичности вывоза отходов с учетом климатических особенностей.

Столица разделяет

Москва вместе с Петербургом и Севастополем получила право на отсрочку входа в реформу по обращению с отходами до 2022 года, так как у городов федерального значения нет своих достаточных территорий для обработки и захоронения отходов и нужно договариваться с соседними регионами.

Тем не менее, столица с 2020 года через год после Подмосковья начинает первый этап перехода к раздельному сбору отходов. Во дворах появились контейнеры синего цвета, которые предназначены для вторичного сырья, то есть перерабатываемых отходов без остатков пищи и другой органики. К вторсырью относятся пластик (бутылки из-под напитков и моющих средств, упаковка продуктов питания), стеклянные банки и бутылки, металл (жестяные и алюминиевые банки) и макулатура (бумага, картон). Серые контейнеры рассчитаны на все остальные смешанные отходы. Вывозить отходы будут разные мусоровозы соответствующего цвета.

"Следует отметить проект территориальной схемы Москвы, где приведена информация о реализации системы раздельного сбора, в том числе количество и характеристики мест накопления раздельного сбора отходов с 2020 года, а также приведены схемы транспортирования отходов, накопленных раздельно. Разработаны отдельные электронные модели для смешанных и раздельно накопленных отходов (бумага, картон, пластик, стекло, металл)", - отметили в Минприроды России.

Серьезные расходы регионов

Упоминание раздельного сбора содержится примерно в 60-70% территориальных схем регионов, уточнили ТАСС в пресс-службе природоохранного ведомства.

Официально раздельный сбор отходов введен в Подмосковье и Москве, хотя фактически он есть во многих городах разных регионов, в частности, Саранске, Пятигорске, Кисловодске, Липецке, Новокузнецке и Красноярске, рассказал ТАСС исполнительный директор ассоциации региональных операторов "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

"Законодательство предусматривает возможность внедрения раздельного сбора по решению региональных органов власти. Но есть ряд объективных факторов, которые замедляют этот процесс. В первую очередь, это серьезные расходы. Нужно приобрести дополнительные мусоровозы, так как один и тот же автомобиль не может одномоментно забрать разные виды отходов, увеличить количество рейсов. Один мусоровоз стоит 16 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Вторая значительная статья расходов - контейнеры, каждый из которых стоит в среднем 10 тыс. рублей. При этом нужно несколько контейнеров, чтобы набрать объем, который возьмет переработчик. В один евроконтейнер вмещается всего около 20 кг пластика стоимостью чуть более двухсот рублей, однако чаще всего из него удается выбрать только 70-80% чистого сырья, пригодного для дальнейшей переработки.

"Возникают сложности и с реализацией. Далеко не всегда по соседству с зоной деятельности регоператора есть перерабатывающие предприятия. А везти за сотни километров невыгодно с точки зрения экономики. Так что распространенное представление о доходах регоператоров, которые они могут получить от продажи вторсырья, сильно преувеличено", - считает Губайдуллин.

Новая ответственность

Раздельный сбор отходов - это ответственность не только региональных операторов, но и жителей. Для создания экологичной и экономически выгодной отрасли по переработке отходов, нужно неуклонно соблюдать правила сортировки отходов в быту.

"Например, всего лишь один пакет с пищевыми отходами может испортить все содержимое "сухого" контейнера. Следовательно, такое сырье уже никто не купит. Так что впереди длинная дорога. И если мы хотим называться цивилизованным обществом, раздельный сбор должен стать для нас таким же обыденным делом, как, например, утренний душ", - призывает ассоциация "Чистая страна".

При этом в нескольких странах за нарушение раздельного сбора предусмотрены значительные штрафы. Однако в России о введении штрафов или льгот за раздельно собранные отходы речь пока не идет, - сначала главное сократить огромный вал отходов, идущий без разбора на полигоны, и приучить жителей отделять вторсырье и создавать замкнутую экономику, когда отходы обращаются в доходы.