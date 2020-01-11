Власти Крыма станут выплачивать пособия на четвертого и последующего детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти Республики Крым разрабатывают проект регионального закона по выплате пособий семьям, в которых родился четвертый и последующие дети, сообщила в субботу заместитель председателя Совета министров - министр труда и соцзащиты региона Елена Романовская.

"Сейчас мы активно занимаемся разработкой проекта закона по выплате пособий на четвертого и последующих детей. У нас появится еще одно пособие, которое будет в размере прожиточного минимума в республике Крым", - сказала она на совещании по реализации национальных проектов в Крыму, которое проводит премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Романовская не уточнила, скольким семьям может быть выплачено пособие. В 2019 году размер прожиточного минимума в республике составлял 8560 рублей.

В материалах к совещанию говорится, что общий объем средств, предусмотренных в Крыму на реализацию мероприятий нацпроекта "Демография", составляет 3,399 млрд рублей. Предполагается предоставить ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка не менее чем 3681 семье, в связи с рождением третьего и последующего детей - не менее чем 1560 семьям.

На реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по нацпроекту "Демография" в Крыму в 2019-2024 годах планируется направить 12,843 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.