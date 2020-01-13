Минобрнауки и портал нацпроектов запускают проект "Наука будущего"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, и Министерство науки и высшего образования России запускают совместный проект "Наука будущего".

Цель данного проекта - знакомить читателей с молодыми учеными из России. Поддержка молодых ученых - одно из основных направлений национального проекта "Наука".

Первая тематическая статья из цикла рассказывает о жизни и работе трех ученых: аспиранта кафедры общей и физической химии по специальности "химические науки" Таврической академии Крымского федерального университета им. Владимира Ивановича Вернадского Юрия Балуды, кандидата физико-математических наук, ассистента кафедры оптики и спектроскопии физического факультета Воронежского государственного университета Алексея Перепелицы, также о своих профессиональных целях порталу сообщила аспирант и ассистент кафедры прикладной математики и экономико-математических методов Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Марина Шадричева.

В видеоинтервью ученые рассказывают о своей работе, исследованиях и личных целях.

Ознакомиться с материалом проекта можно по ссылке: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/nauka-budusego-rossijskie-molodye-ucenye-v-licah.