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РБК: в России возросло число интернет-пользователей среди взрослого населения

Примечательно, что наибольший рост показала категория 65+

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн человек - это 79,8% взрослого населения страны, передает РБК со ссылкой на данные исследования GfK.

Примечательно, что наибольший рост показала категория 65+: динамика составила с 26 до 36%, а в категории 50-64 года - с 63 до 66%.

Почти 100% проникновение интернета составило среди подростков (16-19 лет), а на уровне 97% - категория 20-29 лет. Среди россиян в возрасте 30-39 лет этот показатель вырос незначительно: с 92 до 94%, в категории 40-49 лет - с 85 до 89%.

В России остается более 24 млн человек (20,2% населения старше 16 лет), которые совсем не пользуются интернетом, свидетельствуют данные исследования. Причины: отсутствие потребности в нем (48,4% респондентов), неумение пользоваться сетью (35,7%) и отсутствие необходимой техники (14,1%).

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