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В Удмуртии согласились с замечаниями Счетной палаты о данных по аварийным участкам дорог

В 2016 году при формировании паспорта проекта "Безопасные и качественные дороги" была допущена ошибка

ИЖЕВСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Удмуртии согласились с замечаниями Счетной палаты РФ о недостоверных данных по снижению количества аварийных участков на дорогах за 2018 год. Республика направила разъяснения в том числе в Минфин и Минтранс России, а также скорректировала необходимые показатели, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Миндортранса республики.

В понедельник в Счетной палате РФ сообщили, что четыре российских региона (Бурятия, Удмуртия, Кировская и Ярославская области) представили в правительство недостоверные данные о снижении количества аварийных участков на дорогах за 2018 год по отношению к базовому значению, сформированному по итогам 2016 года. Так, на основании отчетов субъектов РФ за 2018 год по указанному показателю в Ижевской агломерации на 78% снизилось количество мест концентрации ДТП. Вместе с тем проверка показала недостоверность указанных данных. По данным ГИБДД, в Ижевской агломерации показатель сократился на 47% вместо указанных регионом 78%.

"Республика согласна с замечаниями, касающимися показателя снижения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и направила соответствующие разъяснения в Минфин России, Минтранс России, прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату. Действительно, в 2016 году на этапе формирования паспорта проекта "Безопасные и качественные дороги" была допущена ошибка при указании базового абсолютного показателя мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Ижевской городской агломерации. Это привело к искажению связанных с ним относительных показателей", - сообщили в Миндортрансе региона.

Там также пояснили, что в 2018 году власти провели необходимую корректировку значений. "Проектной командой тщательно проверен каждый показатель, внесенный в паспорт программы, повышены требования к качеству и достоверности отчетной информации, что позволит исключить повторение подобных ситуаций", - добавили в министерстве.

В Миндортрансе также отметили, что другие замечания Счетной палаты касаются регионального финансирования проекта, объемов которого, по мнению ведомства, недостаточно для достижения показателя по увеличению доли дорог, находящихся в нормативном состоянии. Так, согласно расчетам Счетной палаты, на реализацию регионального проекта "Дорожная сеть" в части ремонта автомобильных дорог на период 2019-2024 годов потребуется более 13 млрд рублей, в то время как правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов предусмотрено финансирование на этот период в размере 8,4 млрд рублей. При этом сделан вывод о недостаточности бюджетных ассигнований, выделяемых из регионального бюджета.

"Следует учитывать, что на достижение данного показателя влияют не только мероприятия, проводимые в рамках нацпроекта, но и другие мероприятия, предусмотренные государственной программой Удмуртской Республики, финансируемой за счет регионального дорожного фонда. По оперативным данным, уже на 1 января 2020 года значение этого показателя составляет 55,2%, тогда как по плану требуется всего 48%. В связи с этим оснований предполагать, что заявленный показатель не будет достигнут, нет", - добавили в министерстве.

О нацпроекте:

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) в России должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП.

В 2020 году в рамках национального проекта в Удмуртии будет выполнен ремонт 42 объектов регионального и местного значения общей протяженностью 112,3 км. Кроме того, вне рамок нацпроекта будет выполнена реконструкция четырех объектов регионального значения протяженностью 26,3 км и ремонт 103 км дорог регионального и местного значения в рамках реализации опорного плана дорожной деятельности в Удмуртии.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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