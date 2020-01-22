Новгородская и Нижегородская области будут сотрудничать по линии нацпроекта "Образование"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют сотрудничать с Новгородской и обмениваться успешными практиками в реализации нацпроекта "Образование". Первым проектом, опыт создания которого намерен перенять нижегородский регион, станет Центр опережающей подготовки кадров в Великом Новгороде, сообщил в ходе совещания по итогам визита делегации в Новгородскую область министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

"Мы прежде всего увидели огромный потенциал взаимной работы и сотрудничества в рамках реализации национального проекта "Образование". Какие-то проекты успешно реализуются у вас сейчас, например, Центр опережающей подготовки кадров, который мы будем реализовывать только в этом году, а вы его уже сделали в прошлом [году]. Здесь у нас есть потенциал для взаимодействия и самое главное, что одним из ключевых моментов является цифровая платформа, которая, в принципе, может стать объединенной для того, чтобы мы могли обмениваться ресурсами, где-то - кадрами", - сказал Злобин.

Также Злобин добавил, что делегацию Нижегородской области также заинтересовал новгородский морской центр им. Капитана Варухина - крупнейший клуб юных моряков в России, образованный в 1967 году и реализующий сейчас федеральный проект "Россия - страна мореходов XXI века". По словам Злобина, будет рассмотрена возможность обучения в нем школьников из Нижегородской области.

Как рассказала журналистам первый замгубернатора Новгородской области Вероника Минина, кроме вопросов, касающихся нацпроекта "Образование", регионы работают над созданием совместного туристического маршрута. "Сфера туризма для нас очень важна. Это 2021 год, годовщина [800 лет со дня рождения] князя Александра Невского, у нас будет совместный туристический маршрут, поезд [связывающий регионы] есть", - сказала она.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.