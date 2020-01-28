Эксперты: комплексные проекты в рамках НОЦ должны развиваться с участием властей регионов

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Региональные власти должны стать активными участниками не только создания, но и функционирования научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня наряду с представителями сферы образования, науки и бизнеса, сообщил ТАСС глава Кемеровской области Сергей Цивилев по итогам встречи с президентом РАН Александром Сергеевым, который посетил в Кемерово, чтобы познакомиться с работой НОЦ "Кузбасс". Такой подход позволит кузбасскому НОЦ, ориентированному на развитие передовых технологий горнодобычи и углехимии, создавать комплексы технологий, ориентированных как на экологичную, так и безопасную работу угольной отрасли, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Научно-образовательный четырехугольник

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети научно-образовательных центров мирового уровня. Первые НОЦ в 2019 году начали работать в пяти пилотных регионах, в их числе Кемеровская область. Кузбасс является лидером по угледобыче в России, а его сырьевая региональная экономика остро реагирует на все изменения на мировых рынках угля. Чтобы быть конкурентной, угольной промышленности сегодня мало просто наращивать объемы добычи - она стремится быть экологичной, инновационной, безопасной. Для решения всех этих задач необходимы передовые научные разработки мирового уровня, а еще кадры, которые смогут работать на таких новых промышленных предприятиях.

Изначально концепцию НОЦ называли "золотым треугольником", который объединяет между собой образование, науку и бизнес-интересы. Но опыт создания первых научно-образовательных центров показывает, что еще одним участником этого тандема должны стать региональные власти, считает Цивилев.

"НОЦ "Кузбасс" - это совместная программа действий всего региона, призванная демонстрировать лучшие практики в области добычи и глубокой переработки твердых полезных ископаемых, передового промышленного машиностроения, "чистой" энергетики, средств транспортировки сырья и продуктов его переработки. Перед НОЦ стоит цель - создать комплекс технологий, который повысит эффективность угледобычи и переработки, обеспечит высокий уровень промышленной безопасности и экологии, снизит риски профессиональных и социально значимых заболеваний. Этих целей можно достичь, объединив усилия правительства Кузбасса, научно-образовательного и предпринимательского сообществ", - пояснил Цивилев ТАСС.

С властями соглашаются и ученые. Поскольку все проекты НОЦ неразрывно связаны с решением актуальных региональных проблем, участие властей субъекта в работе научно-образовательных центров оправдано, считает президент Российской академии наук. По его мнению, власти должны встать во главе четырехстороннего взаимодействия, координируя весь процесс функционирования НОЦ.

"НОЦ "Кузбасс" сконцентрирован на проблемах региона, так должно и быть, потому что это не просто научно-образовательные проекты, это проекты, где есть наука, образование и обязательно промышленность. Промышленность должна ставить задачи, а наука эти задачи решать, образование нужно для того, чтобы наука правильным образом решала эти задачи и для подготовки кадров той же самой промышленности. Здесь важной является и четвертая вершина вместе с наукой, образованием и промышленностью - это власть. Это не просто связка, НОЦ - это тетраэдр и его верхняя точка - это власть, позиция которой важна", - пояснил Сергеев.

Производительная сила экономики

Примеры взаимодействия разработчиков и предпринимателей в НОЦ "Кузбасс" уже есть. Сегодня он объединяет на своей площадке более 12 инновационных направлений прикладных научных разработок, они связаны не только с угольной промышленностью, но и с металлургией, экологией, сельским хозяйством, здравоохранением, цифровизацией. До создания НОЦ "Кузбасс" опорный вуз региона - Кемеровский государственный университет - уже вел научные разработки по этим направлениям, появление научно-образовательного центра стало катализатором в их развитии и позволило вывести их на новый уровень.

"Мы с определенным заделом исследований шли в формат НОЦ. Когда появляется синхронизация с государственными задачами, финансовая поддержка и заинтересованность со стороны бизнеса, то "колесо" крутится быстрее, цикл от инновации до промышленной реализации завершается быстрее, чем когда такой поддержки нет. А чем больше ресурсов вкладываем - временных, человеческих, финансовых, тем активнее можем конкурировать в ведущих отраслях не только в России, но и в мире", - пояснил ТАСС ректор Кемеровского госуниверситета Александр Просеков.

Амбициозный проект НОЦ "Кузбасс" - "Цифровое горное предприятие", индустриальным партнером которого выступает компания "СДС-Уголь". Его ключевая задача - обеспечить цифровизацию и автоматизацию всех процессов освоения угольных месторождений, повысить уровень промышленной безопасности и сократить негативное воздействие на окружающую среду до уровня мировых стандартов. Роботизированная техника, автоматизированная добыча без участия человека - все эти технологии будущего разрабатываются и апробируются уже в настоящем.

Другой крупный угольных холдинг Кузбасса - "Стройсервис" - поддерживает проект по разработке программного комплекса планирования и управления горным производством на базе трехмерного моделирования месторождений. Модель "цифрового двойника" угольного предприятия поможет топ-менеджерам в принятии перспективных решений о развитии угледобычи, а также позволит автоматизировать текущие процессы.

"Топ-менеджер предприятия мог бы программе "цифрового двойника", например, задать определенные параметры, добычи конкретной марки угля к определенному году. Цифровая система пересматривает много параметров, автоматически прокладывает технологические дороги, где какая техника должна стоять, автоматически строит план - это такая система поддержки принятия решений для менеджмента угольных компаний. Или, например, необходимо составить план ведения горных работ. Мы работаем над созданием единого системного интегратора, которого пока в природе не существует, в этом и есть новизна мирового уровня, мы предоставим этой платформой доступ к лучшим нескольким решениям", - рассказывает о проекте директор института цифровизации Кемеровского госуниверситета Артем Рада.

Сотрудничество науки и бизнеса позволяет с одной стороны, напрямую адаптировать научные и высокотехнологичные разработки под запросы компаний для решения конкретных производственных задач, с другой - гарантирует спрос на них на рынке. "Наша задача сегодня - не только поддерживать и развивать фундаментальную науку, вперед выдвигается задача - сделать науку в стране производительной силой экономики. Выстраивание таких цепочек продвижения фундаментального знания, исследований в рынок - это очень важная задача. Научно-образовательные центры - это один из инструментов для того, чтобы это сделать", - резюмировал президент РАН Александр Сергеев.