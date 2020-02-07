В Тульской области проведут медобследование всех ветеранов Великой Отечественной войны

ТУЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области до середины апреля проведут медицинское обследование всех ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. Акция уже началась и охватит более 13 тыс. человек, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Мы планируем до середины апреля провести медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, их в регионе более 13 тыс. человек. Привозит в поликлиники пожилых пациентов специальный транспорт областного министерства труда и социальной защиты населения. Для тех ветеранов, которым состояние здоровья не позволяет выезжать, обследование организовано на дому, для этого есть мобильные аппараты УЗИ, ЭКГ, возможность забора анализов", - сказал собеседник агентства.

Для доставки ветеранов, по данным облминздрава, задействовано 13 микроавтобусов. "Сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник обзванивают ветеранов, согласовывают дату и время поездки. В каждой районной больнице разработаны графики приема", - отметили в пресс-службе.

Медобследование организовано в рамках региональной программы "Старшее поколение", входящей в нацпроект "Демография". "По этой программе в 2019 году из федерального бюджета было направлено 20,9 млн рублей на закупку 13 микроавтобусов с подъемниками, чтобы доставлять пожилых людей, проживающих в сельской местности для медобследований", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.