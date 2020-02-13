В Минздраве заявили, что порядка 80% детей с онкозаболеваниями в России удается спасти

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Почти 80% детей до 18 лет в России, имеющих онкологические заболевания, удается спасти, сообщил в четверг президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

"Поскольку мы контролируем с помощью единых стандартов лечения и диагностирования весь контингент наших пациентов, то общая выживаемость пациентов в РФ приближается к 80% случаев. 20% пациентов пока не удается излечить. Эти данные соответствуют мировым в принципе", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

В среднем в России насчитывается порядка 4-4,5 тыс. детей с онкологическими заболеваниями. "Мы сегодня оперируем цифрами порядка 15-17 пациентов на 100 тыс. детского населения", - добавил Румянцев. При этом он отметил, что статистика может быть неточной, в частности, из-за отсутствия детского регистра по заболеваниям, а также невыявленных онкозаболеваний, скрывающихся за другими болезнями. "Примерно треть пациентов недоучитываются. Это связано с очень многими проблемами вообще и ведения регистров в России. Часть пациентов могут болеть под другими масками болезни", - добавил врач.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.