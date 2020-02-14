Студентов Владивостока привлекут к работе над городскими проектами

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Студентов Приморского политехнического колледжа привлекут к работе над городскими проектами, чтобы учащиеся видели результат своего труда. Такое поручение дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время визита в учебное заведение, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Приморском крае второй год по нацпроекту "Жилье и городская среда" реализуется программа "1000 дворов", в регионе планируется активное строительство арендного жилья, социальных и культурных объектов. Как отметил губернатор, для решения этих задач краю нужны специалисты среднего звена: техники, мастера, архитекторы.

"Сегодня перед нами стоят большие задачи по увеличению жилищного строительства, строительству социальных объектов, по национальным проектам в том числе. Нужны специалисты именно среднего звена: техники, мастера, архитекторы молодые - те, кто может приехать в район, те, кто может разрабатывать проекты и дизайн скверов и парков. Мы сейчас организуем прохождение практики в крупных строительных компаниях, которые работают по нашим государственным заказам и просто на этапах жилищного строительства", - сообщил журналистам Кожемяко. В пресс-службе регионального правительства агентству уточнили, что губернатор поручил также наладить связь колледжа с ведущими архитекторами России и привлекать студентов к разработке городских проектов, чтобы потом они видели результаты своего труда.

Губернатор также поручил обновить материально-техническую базу Приморского политехнического колледжа, чтобы студенты-архитекторы могли активнее изучать опыт ведущих профильных образовательных учреждений, а затем применяли полученные знания в Приморье.

"Мы договорились с руководством колледжа о том, что они подготовят заявку по оснащению материальной базы, в том числе современными системами цифрового обеспечения", - сообщил губернатор Приморья и разъяснил, что это необходимо, чтобы учащиеся перенимали опыт у ведущих профильных учебных заведений России и мира.

Приморский политехнический колледж

В Приморском политехническом колледже обучаются около двух тысяч человек. Учреждение готовит специалистов в области архитектуры, садово-паркового и ландшафтного строительства, промышленно-гражданского строительства, водоснабжения и канализации, которые создают современный архитектурный облик края.

Модернизация учреждений среднего профессионального образования, развитие материально-технической базы и подготовка специалистов по высокотехнологичным отраслям экономики - задачи национального проекта "Образование", который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего.