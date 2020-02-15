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Кубань планирует увеличить экспорт в животноводческой отрасли на $1 млн к 2024 году

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в прошлом году поставки мяса и молочной продукции за рубеж достигли $26 млн

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с $26 млн до $27 млн благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Добиться этого власти планируют за счет увеличения мер поддержки для фермеров, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В прошлом году поставки мяса и молочной продукции за рубеж достигли $26 млн. Это на 36% выше планки, которую мы ставили перед собой. К 2024 году в рамках нацпроекта мы должны нарастить экспорт в отрасли до $27 млн. Сегодняшняя динамика позволяет нам быть уверенными, что на эту цифру регион выйдет", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что такого роста удастся добиться благодаря поддержке, которую власти оказывают отрасли. В этом году объем финансирования отрасли составит около 1,8 млрд рублей. Кроме того, в регионе появляются новые меры поддержки фермеров. Например, с этого года организации могут получать субсидии на закупку импортного племенного молодняка крупного рогатого скота и на прирост молочного стада.

Губернатор также добавил, что наибольшая динамика в отрасли животноводства отмечается в производстве свинины, за 2019 год поголовье увеличилось на 19%. Кроме того, Кубань занимает третье место в России по производству молока, а также входит в первую пятерку регионов по производству яиц и мяса.

"Устойчивое развитие отрасли мы связываем во многом со строительством современных предприятий с высоким уровнем биозащиты. Увеличилось в крае и производство молока - почти до 1,5 млн тонн, что объясняется в том числе запуском новых животноводческих комплексов и роботизированных ферм", - добавил глава региона.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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