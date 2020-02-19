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На Камчатке исчезнет очередь в ясли после открытия двух детских садов

В ближайшие годы на Камчатке будет построено четыре детских сада. Строительство финансируется из федерального и местного бюджетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 февраля. /ТАСС/. В 2020 году в Елизовском муниципальном районе Камчатки будет построено два детских сада, которые закроют потребность в дошкольном образовании детей в возрасте до трех лет. Строительство детсадов по нацпроекту "Демография" обойдется в 770 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в Министерстве образования Камчатского края.

"В 2020 году будут открыты два детских сада в Елизовском муниципальном районе края, что позволит дополнительно создать 410 мест для детей в возрасте до трех лет", - рассказали ТАСС в краевом министерстве образования. "Очередь в ясли на данный момент - 384 ребенка, так что скоро доступность дошкольного образования для самых маленьких камчатцев в этом муниципальном районе будет достигнута", - заверили в министерстве.

Накануне губернатор края Владимир Илюхин посетил строительные площадки и заявил, что в 2020 году откроются еще два детских сада в Усть-Камчатском и Олюторском районах. Введение в эксплуатацию этих дошкольных учреждений на 200 и 150 мест соответственно, решит проблему ветхости детских садов в отдаленных населенных пунктах полуострова.

На Камчатке сейчас уже полностью отсутствуют очереди в детские сады для детей от трех до семи лет, а актуальный запрос на ясли не превышает 400 детей.

На строительство трех новых детских садов на Камчатке выделено более 770 млн рублей из федерального бюджета. Это здания в Елизовском и Усть-Камчатском районах. Строительство детского сада в Олюторском районе Камчатки осуществляется полностью за счет средств краевого бюджета.

В январе в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на обеспечение местами в детских садах детей в возрасте младше трех лет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКамчатский крайДетиДемографияДальний Восток
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