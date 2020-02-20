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Минпросвещения в 2019 году не распределило на нацпроекты более 28 млрд рублей

Помимо министерства просвещения, в этот список попали Росавтодор, Минкомсвязь, Минстрой и Минэкономразвития

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения России в прошлом году не распределило более 28 млрд рублей по четырем национальным проектам, в реализации которых министерство принимает участие. Такой вывод приводится в анализе хода исполнения федерального бюджета за январь-декабрь 2019 года, который провела Счетная палата.

Согласно документу, в 2019 году в реализации национальных проектов принимал участие 61 главный распорядитель средств федерального бюджета.

"По итогам 2019 года наибольшие объемы неисполненных бюджетных ассигнований в рамках реализации национальных проектов (программ) и Комплексного плана отмечаются по следующим главным распорядителям: Минпросвещения России (28 247,8 млн рублей, участвует в реализации четырех национальных проектов)", - говорится в докладе.

Помимо министерства просвещения, в этот список попали Росавтодор (22 547,7 млн рублей, участвует в реализации одного национального проекта и Комплексного плана), Минкомсвязи России (16 775,1 млн рублей, участвует в реализации одной национальной программы), Минстрой России (11 678,3 млн рублей, участвует в реализации трех национальных проектов) и Минэкономразвития России (10 977,9 млн рублей, участвует в реализации четырех национальных проектов).

В целом на образование исполнение бюджета, по данным Счетной палаты, в 2019 году составило 93,1%.

Реализация нацпроектов

Счетная палата назвала недостатками в части исполнения национальных проектов в 2019 году низкое расходование денег на их реализацию, нарушение сроков исполнения заложенных в нацпроектах задач, а также формирование запросов на корректировку их паспортов.

"При реализации национальных и федеральных проектов отмечаются недостатки, связанные с неисполнением или низким уровнем исполнения расходов на их реализацию, нарушением сроков и (или) недостижением результатов, формированием значительного количества запросов на изменение паспортов национальных и федеральных проектов, предусматривающих корректировку показателей и результатов, перераспределение их финансового обеспечения, отсутствием по ряду национальных и федеральных проектов отчетов о ходе их реализации в подсистеме управления национальными проектами", - говорится в докладе.

Еще один недостаток заключается в том, что ряд результатов федеральных проектов, которые лежат внутри нацпроекта, не оказывают влияния на достижение ни одного целевого показателя нацпроекта в целом. При этом в ведомстве отмечают, что несмотря на низкое исполнение или неисполнение отдельных расходов по федеральным проектам, "плановые значения отдельных показателей выполнены или перевыполнены".

Уровень исполнения расходов на реализацию 12 нацпроектов и Комплексного плана модернизации инфраструктуры по итогам года составил 91,4% - на 2,8 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета по году. Исполненными на низком уровне, с расходами менее 90% от выделенного финансирования, Счетная палата считает нацпроекты "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт", а также Комплексный план.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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