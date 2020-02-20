Все школы Бурятии подключат к высокоскоростному интернету до конца 2021 года

УЛАН-УДЭ, 20 февраля. /ТАСС/. Все общеобразовательные организации Бурятии будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского министерства образования и науки.

На данный момент в республике к высокоскоростному интернету подключено 135 школ. В 2020 году планируется подключение 88 образовательных учреждений, в 2021 - 47.

"Все общеобразовательные организации Бурятии до конца 2021 будут подключены к высокоскоростному интернету в рамках выполнения мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика РФ", - сообщили в министерстве.

Среди школ, подключенных к широкополосному интернету, - Багдаринская в отдаленном Баунтовском эвенкийском районе, на севере Бурятии. Как рассказала ТАСС директор учреждения Любовь Пестерева, интернет в школе стабильный. "В 2019 году у нас поменяли "тарелку" на широкополосный интернет, он есть и в средней, и в начальной школе, - сказала директор. - Пользуемся в образовательных целях, электронным дневником, наши учителя английского языка также дистанционно обучают детей из Витимской школы, потому что там нет преподавателя".

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать высокоскоростной интернет в стране. Президент отметил, что высокая доступность к интернету должна стать конкурентным преимуществом России и ее граждан, создать широкое пространство для образования и творчества.

В нацпроект "Цифровая экономика" включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". На исполнение нацпроекта планируется потратить 1,6 трлн рублей.