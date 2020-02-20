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СГК вложит в экологическую модернизацию старейшей ТЭЦ Красноярска более 14 млрд рублей

На предприятии планируется заменить котлы и турбины, а также установить 14 электрофильтров

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания вложит в 2020-2024 году более 14 млрд рублей в экологическую модернизацию Краснояркой ТЭЦ-1 - старейшей теплоэлектростанции Красноярска. Это позволит снизить выбросы предприятия на 20%, сообщил на пресс-конференции директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Красноярская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1943 году и является старейшей теплоэлектростанцией в Красноярске. В настоящий момент на станции проходит модернизация в рамках комплексного плана по снижению выбросов в Красноярске, который включен в федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").

"Основные вложения [по экологической модернизации станции] нам еще предстоят. Это установка 14 электрофильтров, стоимость одного электрофильтра - 300 млн рублей (суммарные вложения порядка 4,2 млрд рублей - прим. ТАСС). Замена котлов и турбин на станции - это еще более 10 млрд рублей", - сказал Шлегель, уточнив, что модернизация проводится за счет собственных средств компании. Он добавил, что проведенные мероприятия позволят сократить общие выбросы станции на 20%, а по твердым частицам на 80%.

Электрофильтры способны улавливать более 99% твердых частиц при выбросах, сейчас на станции установлены батарейные циклонные уловители с более низкими коэффициентами улавливания.

В рамках экологической модернизации станции уже была построена 275-метровая труба, которая заменит более низкие трубы станции. Это позволит рассеивать выбросы от ТЭЦ за пределами городской черты. Модернизация станции должна завершиться к 2024 году, сказал Шлегель.

СГК - энергетический холдинг, работающий на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла потребителям. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

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