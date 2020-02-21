Дальневосточный этап конкурса "Учитель будущего" собрал 60 команд из всех регионов ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный этап конкурса "Учитель будущего", открывшийся сегодня во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), собрал 59 команд из всех 11 регионов ДФО.

"Мы планировали, что в финал пройдет 50 команд от Дальневосточного федерального округа, а прошло 59, потому что очень высокий уровень участников <…> Здесь все форматы нацелены на то, чтобы вы почувствовали, насколько лучше работать в команде. Каждый участник силен по-своему, но когда команда - мы можем получить интересный результат", - сказал участникам регионального этапа заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков.

Второй полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" проходит 21, 22 и 23 февраля. Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 1 496 заявок.

Конкурсные испытания подготовлены в формате "педагогического триатлона", включающего в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. Для команд полуфиналистов, помимо конкурсных испытаний, подготовлен образовательных блок: встречи, лекции и мастер-классы. По итогам окружного полуфинала будут определены команды, которые примут участие в финале конкурса "Учитель будущего".

Опыт и командная работа

Лидер команды Кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова Хабаровска Ирина Дербина рассказала, что для нее и команды, с которой она приехала на конкурс, это не первый опыт участия в чемпионатах учителей. "Когда появился новый интересный конкурс, в котором можно выступать не по одному, а командой - мы очень захотели принять участие. Мы убеждены, что конкурс - это лучшая школа профессионального развития. Участвовать нужно для того, чтобы оставаться интересными детям".

Лидер команды школы №6 города Холмска в Сахалинской области Дмитрий Оконовенко отметил, что суть конкурса для него состоит в том, чтобы улучшить профессиональные компетенции и повысить навыки взаимодействия в команде.

"Здесь происходит отработка навыков командной работы и сотрудничества. Во время обычного рабочего дня мы в команде с коллегами не работаем. Когда мы видимся на общегородских семинарах или конкурсах - этого мало. <…> Это первый раз, когда на Дальнем Востоке проводится подобный слет, подобные мероприятия обычно проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи <...> Путевка в полуфинал этого конкурса - возможность для нас почувствовать себя частью дальневосточного сообщества педагогов", - подчеркнул Оконовенко.

Аюна Доржиева преподает бурятский язык в улусе Тохой Бурятской области, на конкурс она приехала вместе с преподавателем английского языка и истории. Она рассказала, что решила принять участие в конкурсе, чтобы перенять опыт коллег. "Мы хотим увидеть своих коллег, поделиться своим опытом и увидеть их наработки. Мы сейчас учимся и хотим обучаться у старших", - подчеркнула Доржиева.

Среди полуфиналистов Дальневосточного федерального округа 44 учителя в возрасте до 35 лет. Троим участникам по 23 года, самая юная из них Мария Шерстнева - учитель английского языка Общеобразовательной школы-интерната среднего общего образования для одаренных детей Владивостока. Самая опытная полуфиналистка - 64-летняя Раиса Болтенко, которая работает учителем технологии в средней школе №40 Петропавловска-Камчатского.

"Учитель будущего"

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентская платформа "Россия - страна возможностей" запустила 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения России. Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

19 февраля 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса "Учитель будущего". Председателем оргкомитета является заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.