Школьники из Казани, Красноярска и Санкт-Петербурга стали победителями олимпиады НТИ

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля. /ТАСС/. Награждение победителей пятой олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) состоялось в субботу в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, первые места в личных и командных зачетах заняли школьники из Казани, Красноярска, Севастополя, Кирово-Чепецка и Санкт-Петербурга.

С 25 по 29 февраля в ДВФУ проходили финалы юбилейной пятой Олимпиады Кружкового движения НТИ. Ее профили по виртуальной реальности и подводной робототехнике в 2019/20 учебном году включены в Российский совет олимпиад школьников второго уровня Победители финала получили 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и преимущества при поступлении в ведущие вузы страны.

"Лучшие результаты в профиле "Виртуальная реальность" показали Александр Журавлев из Кирово-Чепецка и Михаил Тропин из Красноярска. В командном зачете лучшими стали "5 Минут до Дедлайна" из Казани и Кирово-Чепецка. Победителями в профиле "Водные робототехнические системы" стали Лев Чижов и Иван Баранов из Санкт-Петербурга, а в командном зачете - "Команда по ВРС" из Красноясрка. В профиле "Разработка игр" весь пьедестал заняли ребята из Севастополя - команда "E.NOT" а также Артем Винников, Георгий Кокуш и Алексей Муренький", - сообщили в пресс-службе.

Участники профиля "Виртуальная реальность" разрабатывали приложения с возможностями виртуальной реальности и нестандартным алгоритмом. Задача заключительного этапа по профилю "Водные робототехнические системы" подразумевала работу с реальным оборудованием. Финалисты должны были создать манипулятор, запрограммировать робота находить и распознавать объекты на дне и с помощью манипулятора поднимать их на поверхность.

"С каждым годом университет расширяет формат участия в этом масштабном всероссийском проекте, запускает новые направления, принимает все больше участников, - передает пресс-служба слова ректора ДВФУ Никиты Анисимова. - В этот раз заключительный этап соревнований собрал 120 школьников из 29 регионов России. Ведущие цифровые компании ставят школьникам задачи, которые требуется решать в реальной практике. Ваши увлечения сегодня - это новые открытия и технологии завтра".

Олимпиада Кружкового движения

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с ведущими технологическими компаниями "Аэрофлот", "Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", "Ростелеком", "1С", "Роснано", "Газпромнефть", Movavi, ОАК, "Сухой", Bayer, "Роскосмос", начиная с 2015 года. В рамках основного трека олимпиады для школьников 8-11 классов проходят соревнования по 30 инженерным направлениям, победа в 16 из которых дает 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету и возможность поступления в ведущие технические вузы России.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.