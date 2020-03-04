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Почти треть муниципалитетов Приморья получили новые школьные автобусы

Ключи от нового транспорта глава региона Олег Кожемяко вручил представителям 12 муниципалитетов края. Автобусы обладают высокими ходовыми качествами и оборудованы средствами ГЛОНАСС и тахографом

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Новые школьные автобусы, приобретенные в рамках нацпроекта "Образование," в среду получили 12 из 34 муниципалитетов Приморского края. Транспорт необходим, чтобы развозить детей из отдаленных сел на занятия, сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко в торжественной обстановке вручил ключи от новых и комфортных школьных автобусов представителям 12 муниципалитетов края в среду, 4 марта. Транспорт для подвоза детей из отдаленных сел на занятия получили Артемовский, Находкинский, Лесозаводский и Уссурийский городские округа, Дальнереченский, Лазовский, Надеждинский, Пожарский, Спасский, Хасанский, Хорольский и Яковлевский районы", - сообщается на сайте регионального правительства.

В пресс-службе правительства Приморья ТАСС сообщили, что 16 новых автобусов соответствуют ГОСТу и всем предъявляемым к подобному транспорту требованиям. Они обладают высокими ходовыми качествами, подходят для эксплуатации в удаленных районах, районах Крайнего Севера и в условиях сельской местности. Все машины оборудованы средствами ГЛОНАСС и тахографом.

"С каждым годом мы направляем все больше средств на образование. В прошлом году - 4,2 млрд рублей, в этом - только на ремонт детских садов и школ планируется направить около 1 млрд рублей. Дополнительные средства идут также на закупку необходимого оборудования", - подчеркнул Олег Кожемяко.

Развитие материально-технической базы учебных учреждений - одна из задач национального проекта "Образование". Организованный подвоз детей из отдаленных сел в школы сегодня осуществляется в 33 муниципальных образования Приморья, на маршруты ежедневно выходят 269 автобусов, которые доставляют на уроки более 10 тыс. учеников.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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